مدير الأمن العام يكرم عددا من الضباط المتقاعدين برتبة لواء



عمان 27 شباط(بترا)- أكد مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة، أن ما تحقق من تطور في عمل المنظومة الأمنية وارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة من مختلف وحدات وإدارات الأمن العام هي ثمرة سنوات طويلة من العمل الجاد المتراكم الذي باشره آبائنا وأجدادنا ممن حظوا بشرف الخدمة العسكرية وسلموا الراية لمن خلفهم ليكملوا ما بدأوه من عطاء حتى وصل جهاز الأمن العام لهذا المستوى المتقدم والذي نسعى بعد توجيه جلالة القائد بدمج قوات الدرك والدفاع المدني تحت مظلة مديرية الأمن العام بأن نخطو للمستقبل بخطوات ثابتة لمزيد من التطور والبذل والعطاء.

وقال اللواء الركن الحواتمة، خلال تكريمه اليوم عدداً من الضباط المتقاعدين برتبه لواء، إن مسيرة العطاء التي قدمها المتقاعدون مستمرة على يد زملائهم الذين شاركوهم التحديث والتطوير، مضيفا أننا نعتبرهم جزءا لا يتجزأ من جهاز الأمن العام أينما كانوا وسنبقى على تواصل مباشر معهم للاستفادة من خبراتهم من خلال عقد اللقاءات المستمرة معهم سواء من خلال مديرية الأمن العام أو الوحدات والإدارات الشرطية المختلفة إيماناً منا بما يحملونه من خبرات تساعدنا وتساندنا في أعمالنا ومهامنا اليومية.

وهنأ مدير الأمن العام الضباط المتقاعدين بترفيعهم إلى رتبة لواء، مبيناً أن تكريمهم هذا بعد إحالتهم على التقاعد هو أقل ما يمكن تقديمه لهم وواجب نعتز به على ما بذلوه خلال سنوات خدمتهم الطويلة، مؤكداً استمرار مديرية الأمن العام على نهجها بالارتباط والتواصل مع المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم.

من جهتهم، ثمن الضباط المتقاعدون هذا التكريم، مؤكدين أن مغادرتهم للخدمة في جهاز الأمن العام لا تعني غيابهم عنه، بل الاستمرار في التواصل والتفاعل مع زملائهم على المستوى المهني والشخصي، وبما يصب في مصلحة الوطن والجهاز ومنتسبيه وينعكس على تطوره وارتقائه في تقديم خدماته الأمنية والشرطية لكافة الأخوة المواطنين والمقيمين والزائرين له.

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