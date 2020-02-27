اهلا بالدفء.. ارتفاع الحرارة اليوم وأجواء لطيفة بوجه عام

ترتفع درجات الحرارة نهار اليوم مع أجواء مائلة للبرودة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية فإن الأجواء تبقى ليلا باردة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه، وجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء غدا الجمعة مائلة للبرودة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات الليل المتأخرة تظهر تدريجيا الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الليل.

ويطرأ السبت انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 9، وفي المرتفعات الشمالية من 14 – 6، وفي مرتفعات الشراة من 13 – 4، وفي مناطق البادية 21 – 8، وفي مناطق السهول من 19 – 10، وفي الأغوار الشمالية من 24 – 12، والأغوار الجنوبية 26 – 15، وفي البحر الميت 25 – 15، وفي خليج العقبة من 15 إلى 14 درجة مئوية.

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