السعودية تعلق الدخول لأراضيها لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بسبب "كورونا".. فماذا عن موسم الحج المقبل؟؟
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جرينتش+2 09:25
الرزاز يوعز بتأمين موقع حجر صحي لائق ويجدد التأكيد بخلو الأردن من أية إصابة بفيروس الكورونا حتى الآن

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