القبض على موظف ببلدية الزرقاء تقاضى رشوة مقابل تزوير معاملة

قال الناطق الإعلامي في بلدية الزرقاء ينال المعاني، انه تم القبض على موظف في البلدية صباح اليوم الثلاثاء من قبل كوادر مركز أمن وقائي الزرقاء، لتقاضيه مبلغا ماليا يقدر بنحو ثمانية آلاف دينار من مواطن، وتزويره أوراقاً في معاملة رخصة إنشاءات.

وأوضح المعاني في تصريح صحفي اليوم، أن الموظف أوهم المواطن بأنه سيقوم بدفع مبالغ مالية لكبار الموظفين في البلدية، حيث تبين انه تقاضى منه ثمانية آلاف دينار.

واضاف، أن احد المواطنين راجع رئيس البلدية المهندس عماد المومني بخصوص الاستفسار عن معاملة رخصة إنشاءات لبنايته في منطقة الزرقاء الجديدة، وأنه لدى تدقيق المعاملة من قبل رئيس البلدية تبين وجود وصل مالي مزور في أوراق المعاملة، بالاضافة الى وجود تزوير توقيع لمدير المناطق على تعهد عدلي، اذ نسق رئيس البلدية على الفور مع قسم أمن وقائي الزرقاء وتم القبض على الموظف بعد كمين محكم .

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