ديانا كرزون تقدم باقة من الاغاني التراثية الاردنية فى مهرجان الفجيرة الدولي

أحيت الفنانة الارردنية ديانا كرزون حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، على مسرح الكورنيش الرئيسى، وشهد الحفل حضورا مميزا خصوصا من الجمهور الخليجى والجاليات العربية المقيمة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدمت خلال الحفل مجموعة من الأغنيات التى أشعلت بها أجواء المهرجان، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى وقف وصفق لها عاليا، وردد معها معظم الأغنيات.

بدأت ديانا كرزون حفلها بأغنية “خلص ولو” وتبعتها بأغنية “مش مسموح” ليكون للأغنية الرومانسية حضور فى مهرجان الفجيرة لتقدم أغنية “بحبك انت” و”جاى” و”إنسانى ما بنساك”، كما قدمت أغنية “هيدا الحكى”، وهى من الأعمال الغنائية الشبابية المميزة ، فيما كان للفنانة صباح نصيب من هذا الحفل، كما غنت كرزون “نسم علينا الهوى”.

وقد تخلل الحفل الكثير من الأغنيات الاردنية ابرزها: ميدلى موال، اسمر يا حلو، بيت الشعر، تيجى حارتنا، وين ع رام الله، مرعيه، بالله تصبو، نزلن على البستان، وكعادتها سعت كرزون إلى التنوع فى برنامجها الفنى ليكون العراق حاضرا ايضا فى حفلها الفنى لتقدم “تشوبى” وسط تفاعل الجمهور الخليجى والعربى.

واختتمت كرزون مشاركتها فى المهرجان بتكريم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ من خلال أغنية موعود، علما بأن المهرجان أقام متحفا يضم كافة مقتنيات العندليب الأسمر، فيما غنت من أعمال الفنان محمد عبده والفنانة الكبيرة سميرة توفيق، كما قدمت أغنية يا ناعم العود للفنان الراحل حسين جاسم .

وفي ختام مشاركتها فى مهرجان الفجيرة الدولى للفنون قامت الإعلامية الإماراتية حصة الفلاسى بتكريم الفنانة ديانا كرزون نظير مشاركتها فى الليلة الغنائية المميزة ضمن فعاليات المهرجان .