الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على مقر لحركة الجهاد الاسلامي بمحيط دمشق وتدمر معظمها/ فيديو
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جرينتش+2 09:43
ديانا كرزون تقدم باقة من الاغاني التراثية الاردنية فى مهرجان الفجيرة الدولي

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