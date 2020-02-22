الحكومة غاضبة من إشاعات بيع البترا وتتوعد مروّجيها بالملاحقة القانونية



عمان 22 شباط (بترا)- استهجنت رئاسة الوزراء اليوم السبت ما تمّ تداوله خلال الأيام الماضية من إشاعات حول التوجّه لبيع أراضٍ في محمية البترا الأثريّة.

وأكدت رئاسة الوزراء عبر منصّة “حقّك تعرف” أن كلّ ما يشاع حول هذا الأمر عارٍ عن الصحة تماماً، وفيه تضليل واضح للرأي العام، وتشويه للحقائق، وتثبيط للجهود الوطنيّة والمنجزات، في الوقت الذي نشهد فيه تقدّماً لافتاً للقطاع السياحي تعكسه الأرقام والمؤشّرات. وشدّدت على أن البترا التي تمّ اختيارها قبل عدة أعوام إحدى عجائب الدنيا السبع تشكّل مقصداً مهما للسياح المحليين والعرب والأجانب، ورافداً مهما للسياحة والاقتصاد الوطني، لافتةً إلى أنّه لا يمكن التفكير ببيع متر واحد منها، بل هناك سعي حثيث لتطويرها وتحسين الخدمات السياحيّة والاستثماريّة فيها لتعود بالفائدة والخير على الوطن وأبنائه.

وأكّدت رئاسة الوزراء أنّ الجهات المختصّة ستتعقّب كلّ من يروّج مثل هذه الإشاعات، وسيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم وفقاً للتشريعات النافذة؛ باعتبارها تسهم في إثارة الرأي العام، وتبثّ القلق بين المواطنين، وتسيء إلى سمعة الوطن داخلياً وخارجياً.

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