إدارة مكافحة المخدرات تضبط 10 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة

القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 10 اشخاص من مروجي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد واسلحة نارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع ثلاث قضايا لبيع وترويج المواد المخدرة في العاصمة واربد القوا القبض خلالها على شخصين من مروجي المواد المخدرة وضبطوا بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاحين ناريين.

وأضاف الناطق الإعلامي ان اولى تلك القضايا كانت في منطقة السامك جنوب العاصمة والتي ألقي القبض خلالها على شخصين بعد معلومات وردت حول قيامهما باستخدام مركبة لبيع وترويج المواد المخدرة، وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما 18 كفا من مادة الحشيش المخدر وكميات أخرى من مادة الحشيش المجهزة للبيع وكميات من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع وسلاح ناري ومبلغ مالي.

وفي نفس المنطقة تعاملت كوادر إدارة مكافحة المخدرات مع القضية الثانية حيث ألقي القبض خلالها على ثلاثة أشخاص من ذوي الاسبقيات والقيود الجرمية من بينهم مصنف خطير مسجل بحقه 8 طلبات أمنية في قضايا المخدرات والسلب والاحتيال وهتك العرض واطلاق العيارات النارية والقضايا الجنائية بعد أن قاوموا أفراد القوة الأمنية واطلقوا النار باتجاهها وحاولوا الفرار، إلا أنه تم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك وتعطيل حركتهم وتمت السيطرة والقاء القبض عليهم وضبط السلاح الناري.

وحول القضية الثالثة فكانت في محافظة اربد والتي القي القبض خلالها على شخصين مطلوبين وذوي اسبقيات احدهما مطلوب ومصنف خطير بحقه 21 طلبا في قضايا المخدرات والقضايا الجنائية بعد مداهمة اماكن تواجدهم داخل منزلين استخدما لاغراض تعاطي وبيع المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما كميات من المواد المخدرة .

وفي محافظة الزرقاء نفذت حملة امنية في منطقة الضليل والقي القبض خلالها على ثلاثة اشخاص من مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزة احدهم سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة وجرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.