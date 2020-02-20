لطفي بوشناق يرفض الغناء مع فنان اسرائيلي مقابل ٤٠٠ الف دولار

كشف الفنان التونسي القدير لطفي بوشناق عن رفضه عرضاً مالياً كبيراً للغناء مع فنان “إسرائيلي”، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتعارض مع مبادئه وموقفه المؤيد للقضية الفلسطينية.

وقال بوشناق: “رفضت عرضًا بقيمة 400 ألف دولار لأداء ديو مع فنان إسرائيلي”، مشدداً على أن القضية الفلسطينية هي قضيته.

وأضاف أنه “مهووس بفكرة الموت”؛ ليس خوفاً وإنّما لتفكيره المستمر فيما سيكتبه التاريخ عنه بعد موته، وقال “أنتَ عابر سبيل لكن مواقفك هي التي ستبقى، والتاريخ لا يمكن شراؤه بالنقود”.

والفنان بوشناق معروفٌ بتأييده الكبير للقضية الفلسطينية، وأدى عشرات الأغاني المؤيّدة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة من قبل “إسرائيل”، والرافضة لصفقة القرن، من بينها “ماذا ستفعل” و”أجراس العودة” و”خليك صامد يا فلسطيني”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة