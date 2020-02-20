العشائر العربية في الحسكة تعلن وقوفها الحازم الى جانب الجيش وتدعو لمقاومة الاحتلال الأمريكي وطرده من سوريا
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جرينتش+2 09:52
تجديد الخطاب الأسلامى.. أم تجديد الأسلام ؟!

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