توقيف سائق استهتر بحياة الطلاب اثناء نقلهم بمحافظة اربد

ضبطت الأجهزة الأمنية سائق مركبة استهتر بحياة الطلاب اثناء نقلهم، ما شكل خطورة على حياة الطلاب ومستخدمي الطريق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الأربعاء: على اثر انتشار وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سائق مركبة يستخدمها لنقل الطلاب وهو يقود المركبة دون ابسط قواعد المرور، ناهيك عن الحمولة الزائدة للركاب بصورة شكلت خطورة على حياة الطلاب، فقد بوشر التحقق من المقطع لتحديد مكانه وزمانه.

واضاف، من خلال جمع المعلومات تم تحديد المركبة وسائقها الذي تبين انه يعمل على نقل الطلاب في محافظة اربد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بما يضمن عدم تكراره لمثل تلك التصرفات.

ودعا الناطق الإعلامي المواطنين لاعتماد اساليب النقل الآمنة لابنائهم، والتأكد من تلك الوسائل قبل التعاقد مع أصحابها حرصاً على حياة ابنائهم وسلامتهم، مطالبا سائقي باصات نقل الطلاب الالتزام بقواعد السير والحمولة المقررة.

وشدد على انه لن يتم التهاون في مثل تلك المخالفات التي تهدد حياة ابنائنا الطلبة وسلامتهم.