قائمة باسماء المشمولين بالتنقلات والإحالات على التقاعد بين كبار ضباط الأمن العام

قرر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة تعيين العميد أنور الطراونة مديرا للدفاع المدني،واحالة مدير الدفاع المدني بالانابة العميد محمد الصبيحي الى التقاعد.

كما قر إحالة كل من الأسماء التالية الى التقاعد : اللواء عبيدالله المعايطه , اللواء زياد باكير , اللواء سمير بينو , اللواء احمد السفاسفه ، في حين قرر إجراء بعض التنقلات على النحو التالي:

– العميد خالد العجرمي – مساعداً للبشرية.

– العقيد حسان القضاة – مديراً للمخدرات.

– العميد انور الطراونة – مديراً للدفاع المدني.

– العميد سالم الشماين – مديراً للبحث الجنائي.

– العميد سمير الحديدي – مدير قضاء الأمن العام.

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