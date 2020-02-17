الاحتلال يدعي إحباط عملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل.

الخليل – خدمة قدس برس

زعمت قوات الاحتلال الإسرايئيلي، اليوم الإثنين، بأنها “أحبطت” عملية طعن ضد جنودها، عقب اعتقالها لشاب فلسطيني يحمل “سكينًا” قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد موقع “واي نت” العبري (يتبع صحيفة يديعوت أحرونوت)، بأن جيش الاحتلال قد اعتقل فلسطينيًا قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، بدعوى حيازته سكينًا ومحاولته تنفيذ عملية طعن.

وادعى الموقع العبري: “بعد تفتيش الشاب تم العثور بحوزته على سكين، وجرى نقله للتحقيق”.

وأشارت مصادر محلية وشهود عيان إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا شاباً فلسطينياً على أحد الحواجز قرب المسجد الإبراهيمي، بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن ضدهم.

ولفت المصادر النظر إلى أن هذه حالة الاعتقال الـ 5 خلال 48 ساعة التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين قرب المسجد الإبراهيمي، بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن. مبينة أن جنود الاحتلال زعموا العثور على سكاكين بحوزتهم.