ارتفاع درحة الحرارة اليوم، وحالة من عدم الاستقرار الجوي غدا

ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم السبت لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية.

وحسب دائرة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة تدريجيا يوم غد الأحد، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، اذ تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، وتهطل زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية. وتبقى الأجواء الاثنين باردة وغائمة جزئيا، ويتوقع أثناء النهار هطول أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 8، وفي المرتفعات الشمالية من 14 – 5، وفي مرتفعات الشراة من 16 – 4، وفي مناطق البادية 20 – 5، في مناطق السهول من 18 – 8، وفي الأغوار الشمالية من 23 – 8، وفي الأغوار الجنوبية من 27 – 13، والبحر الميت من 26 – 14، وخليج العقبة من 28 إلى 13 درجة مئوية.

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