انطلاق مسيرة حاشدة اليوم من امام المسجد الحسيني وسط عمان تنديدا بصفقتي القرن والغاز

للجمعة الثالثة على التوالي، وفي اطار مسيرة حاشدة،جددت فعاليات حزبية وشعبية اليوم، احتجاجها على “صفقة القرن” واتفاقية الغاز مع اسرائيل.

فقد انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان مسيرة دعى إليها التحالف الوطني من اجل اسقاط صفقة القرن، ىالحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، تحت عنوان “الردّ على صفقة القرن: إسقاط اتفاقيّة الغاز”.

وأكد المشاركون في المسيرة الشعبية الحاشدة على ضرورة درء أي عدوان أو استهداف جديد للقضية الفلسطينية، وكذلك أي استهداف للأردن، داعين الحكومة إلى موقف حازم تجاه تلك الخطة التي تستهدف المملكة.

وطالبوا بضرورة إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الصهيوني على رأسها اتفاقية السلام المعروفة بـ”وادي عربة”، وإلغاء اتفاقية الغاز، كبادرة أولى لمواجهة الصفقة المنحازة للاحتلال.

كما رفعوا شعارات ترفض تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة، وترفض مزيدا من التوسع على حساب أراضي الضفة الغربية، مشددين في الوقت ذاته على أن أرض فلسطين كاملة من النهر إلى البحر.

وبالتزامن، فقد انطلقت مسيرات ونظمت اعتصامات ووقفات في عدد من المحافظات والمدن الأردنية، استجابة لدعوات أطلقها التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن.

ففي مدينة الزرقاء، شارك العشرات من المواطنين في وقفة احتجاجية أمام مسجد عمر بن الخطاب، نددوا خلالها بصفقة القرن، والانحياز الأمريكي السافر لجرائم الاحتلال معلنين تنديداهم للأصوات العربية التي ماتزال تطالب ببقاء أميركاً وسيطا للسلام.

ودعوا الدول العربية والإسلامية كافة المواطنين إلى دعم صمود جلالة الملك، ودعم مواقفه التي تشكل الركيزة الأساسية في حماية القدس والمقدسات الإسلامية.

ونظمت ايضا فعاليات شعبية وحزبية وقفة احتجاجية أمام نادي الجليل الرياضي في مخيم الشهيد عزمي المفتي بإربد، احتجاجا على ما يسمى “صفقة القرن”.

وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة توحيد الموقف العربي لمواجهة تداعيات هذه الصفقة التي ستقسم فلسطين وعدم الاعتراف بحق اللاجئين بالعودة.

وحمل المشاركون يافطات تدين الموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل، مطالبين بتحرك عربي ودولي في هذا الاتجاه لمنع تنفيذ أي شيء على أرض الواقع.