بيان مشترك لهيئتي الأركان الروسية والسورية: استفزازات الإرهابيين دفعت الجيش السوري للرد لضمان أمن المواطنين
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جرينتش+2 02:35
خطاب الرئيس عباس أمام مجلس الأمن لم يأت بجديد ولن يغير شيئا

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