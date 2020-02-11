وبشّر العروبيين.. خبير عسكري سوري يكشف ان إدلب بكاملها ستعود تحت سيادة الدولة الوطنية قبل نهاية شباط الحالي
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جرينتش+2 10:13
وبشّر العروبيين.. خبير عسكري سوري يكشف ان إدلب بكاملها ستعود تحت سيادة الدولة الوطنية قبل نهاية شباط الحالي

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