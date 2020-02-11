بينما اردوغان يتوعد/ امريكا والناتو يعلنان دعمه.. قيادة الجيش السوري تعلن ان الاعتداءات التركية لن تنجح ومستعدون للرد
أهم العناوين
جرينتش+2 11:10
عباس يرفض صفقة ترامب ويلوح بخارطتها قائلا: دولة فلسطين تبدو كقطعة جبن سويسري مفتتة/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني