والدها رئيس يمني سابق.. اناقة وجمال زوجة ملحم زين يلفتان الانظار

View this post on Instagram

كانت جمعه كتير حلوه بعد شهر من التصوير والمجهود الحقيقي،شرفتوني والله يعطيكم العافية الأساتذه الكبار وفريق the voice senior @hanyshaker @samirasaid @najwakaram @mbc1thevoicesenior #thevoicesenior