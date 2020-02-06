بومبيو يجهد منذ عدة اشهر لترتيب لقاء قريب بين ابن سلمان ونتنياهو بحضور السيسي في القاهرة
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جرينتش+2 08:19
العضايلة: المرحلة تتطلب توحيد الجبهة الداخلية وبناء توافق وطني لمواجهة التحديات

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