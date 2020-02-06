العضايلة: المرحلة تتطلب توحيد الجبهة الداخلية وبناء توافق وطني لمواجهة التحديات



أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية وبناء حالة توافق وطني رسميا وشعبيا في مواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية وعلى رأسها المخطط الأمريكي الصهيوني المسمى بصفقة القرن والتي تستهدف الأردن كما تستهدف فلسطين.

تصريحات العضايلة جاءت في كلمة له خلال زيارة وفد من المكتب التنفيذي ل”العمل الإسلامي” إلى فرع الحزب بمنطقة النزهة بمشاركة كل من عضو المكتب التنفيذي أحمد الزرقان وأمين سر الحزب ثابت عساف ، ولقاءهم الهيئتين الإدارية والعامة للفرع.

وأضاف العضايلة ” مشروع ترامب كوشنير نتنياهو انهى مسار أوسلو و وادي عربة المشؤوم الذي راهنت عليه بعض الأطراف ومشروع حل الدولتين عبر ما تتضمنه هذه الصفقة من التهام الجغرافيا الفلسطينية وتصفية لقضية القدس واللاجئين وغيرها من حقوق الشعب الفلسطيني، وفي حين كان يراهن البعض أن إتفاقية وادي عربة انهت مشروع الوطن البديل نرى أن الكيان الصهيوني أصبح يتحدث عن نظام سياسي بديل في الأردن وليس فقط مشاريع والوطن البديل والتوطين”.

واعتبر العضايلة أن ما ستشهده المنطقة من تغيرات وتحولات سياسية سيغير شكل العالم، مع تفاقم حالة الصراع في المنطقة لفرض الهيمنة والنفوذ، مؤكدا ان الصهاينة هم أول من يحاولون استغلال هذا التحول لصالحهم بالتعاون مع حليفهم الامريكي، ومن ذلك مشروع صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية.

كما أكد على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي وإعادة بناء الثقة بين والمواطن ومؤسسات الدولة وفق رؤية وطنية جامعة بما سيحقق الإصلاح الاقتصادي ويمكن الأردن من مواجهة التحديات..