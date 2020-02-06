استعداد.. منخفض جوي ماطر ومثلج يؤثر على المملكة غدا الحمعة

تكون الأجواء نهار اليوم باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، فيما تكون الأجواء ليلا باردة في اغلب المناطق، وتتكاثر الغيوم تدريجيا ويحتمل في ساعات الليل المتاخرة تساقط أمطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة غدا الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة وماطرة على فترات في أغلب المناطق يصاحبها رياح غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار في مناطق البادية.

ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها تساقط البرد أحيانا، كما يتوقع في ساعات الليل المتأخرة وفجر السبت تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية. وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، السبت، وتكون الاجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وقد يصحب الهطولات الرعد وتساقط حبات البرد بغزارة احياناً في بعض المناطق.

كما تشير التوقعات إلى تساقط زخات من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية العالية، ويزداد نشاط الرياح الغربية والهبات القوية المرافقة لها والتي تصل سرعتها إلى 80 كم/ساعة، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 12 – 5، وفي مرتفعات الشراة من 15 – 1، وفي مناطق البادية والسهول من 18 – 4، وفي مناطق الأغوار من 23 – 10، والبحر الميت 24 – 11، وفي خليج العقبة من 23 إلى 11 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة