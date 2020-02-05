الجيش السوري يمنح المسلحين بريف إدلب الجنوبي فرصة أخيرة لالقاء السلاح، ويؤكد استعداده للرد فورا على أي اعتداء تركي
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جرينتش+2 05:44
هذه هي الحقيقة اليهودية.. استطلاع رأي يكشف ان 80 % من اليهود الأمريكيين “موالون لإسرائيل”

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