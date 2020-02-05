هذه هي الحقيقة اليهودية.. استطلاع رأي يكشف ان 80 % من اليهود الأمريكيين “موالون لإسرائيل”

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، امس الثلاثاء، أن 80 في المئة من اليهود الأمريكيين يقولون إنهم موالون لإسرائيل، و70 في المئة يقولون إن ارتباطهم بإسرائيل قوي إن لم يكن أقوى مما كان عليه منذ خمس سنوات،

جاء ذلك وفقا لاستطلاع الرأي الذي تم اجراؤه مع 2500 يهودي أمريكي، قال 67 في المئة إنهم “مرتبطون” أو “مرتبطون جدا” بإسرائيل عاطفيا.

وحسب ذات الاستطلاع فقد قال حوالي 57 في المئة إنهم: “موالون لإسرائيل ولكنهم ينتقدون السياسة الإسرائيلية”.

وعندما سئل المستطلعة أراؤهم، لماذا يشعر بعض اليهود الأمريكيين بأنهم أقل ارتباطًا بإسرائيل”، فقد قال39 في المئة منهم انه بسبب “دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس ترامب وسياساته”، وقال 33 في المئة انه بسبب “زيادة قوة اليمين الدينية في إسرائيل”، وقال 25 في المئة بسبب “معاملة الفلسطينيين” و24 في المئة بسبب “المستوطنات”

وبحسب الاستطلاع فقد اكدت الغالبية العظمى، 80 في المئة، من اليهود الأميركيين بأنهم مرتبطون بإسرائيل، بما في ذلك اليهود غير المنتمين سياسيا والأصغر سنا.

وقال رئيس مؤسسة عائلة رودرمان: “لقد حان الوقت لتنويع الخطاب بين الأحزاب عبر وجوه جديدة وأفكار جديدة. لان هذه العلاقة بين اليهود واسرائيل اصدق تمثيلا للواقع من السياسة والممارسات الدينية اليهودية، ويجب أن يعكس الخطاب هذا الواقع”.