صفقة القرن: حقائق وابعاد / محاضرة

بالاشتراك مع المنتدى العربي الناصري، ومنتدى الفكر الاشتراكي، وجمعية مناهضة الصهيونية، والجمعية الفلسفية الاردنية، دعا المنتدى العربي اعضاءه واصدقاءه لحضور المحاضرة التي سيلقيها الاستاذ الدكتور وليد عبد الحي تحت عنوان:

“صفقة القرن: حقائق وابعاد”

وذلك في قاعة المنتدى العربي بعمان، عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء الموافق 11/2/2020

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