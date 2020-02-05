الطيران الإسرائيلي يقصف اهدافا لحماس في غزة بدعوى الرد على صواريخ وبالونات انطلقت منها

اعلن الناطق العسكري الإسرائيلي بأن طائرات من سلاح الجو الاسرائيليقد أغارت الليلة الماضية على اهداف لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، ردا على تجدد اطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية وكذلك استمرار أطلاق البالونات المفخخة بعبوات ناسفة من القطاع.

وكانت قد سقطت في منطقة النقب الغربي بعيد منتصف الليلة الماضية، ثلاث قذائف صاروخية، انفجرت في مناطق غير مأهولة قرب بلدة نتيفوت الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقد أصيب اسرائيليان بجروح طفيفة خلال هرولتهما باتجاه الأماكن الآمنة، فيما أطلقت الأسبوع الفائت 13 قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

كما تم منذ صباح أمس ابطال مفعول ست عبوات ناسفة كانت معلقة برزمات من البالونات التي تحلق من القطاع الى داخل الأراضي الإسرائيلية، فيما انفجرت في الهواء عشرات البالونات المفخخة ثلاثة منها في سماء مدينة سديروت.

واكد الجيش الإسرائيلي انه يعتبر حركة حماس مسؤولة عما يجري في القطاع وينطلق منه، مشددا على انها تحتمل عواقب عملياتها التي تستهدف مواطني إسرائيل.