البحث الجنائي يحذر من أسلوب احتيال بالمسابقات والجوائز الوهمية

عمان 5 شباط (بترا)- حذرت إدارة البحث الجنائي، بمديرية الأمن العام، من أسلوب احتيالي عن طريق المسابقات والجوائز الوهمية للحصص العقارية من قبل أشخاص يتواجدون في الأماكن العامة ومراكز التسوق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الأربعاء، إن إدارة البحث الجنائي ما زالت تتلقى شكاوى من مواطنين ومقيمين بتعرضهم للاحتيال بذات الأسلوب، الذي يتمثل بقيام بعض الأشخاص بإيقاف مواطنين في الأماكن العامة أو مراكز التسوق، والتعريف على أنفسهم بأنهم يعملون لدى شركات سياحية مختصة بالتسويق العقاري، ويقومون بطرح أسئلة سهلة عليهم وبعد الإجابة عليها يقومون بإخبارهم أنهم قد ربحوا جائزة وعليهم دفع مبلغ مالي بسيط ويمنحونهم وصلاً مالياً بذلك وتحديد موعد لمراجعة الشركة لتوقيع العقود.

وأضاف الناطق الإعلامي، أنه وحين يقوم الشخص بزيارة الشركة فهناك يتم إقناعه بشراء حصص في منتجعات وأماكن سياحية داخل المملكة أو خارجها يمكنه استخدامها مدة أسبوع في العام مدى الحياة مقابل مبلغ يقدر بين 4 إلى 5 آلاف دينار ليتفاجأ بعد ذلك أنه وقع ضحية للاحتيال ولا يستطيع الاستفادة من تلك العقود.

وتهيب إدارة البحث الجنائي بالمواطنين عدم التعامل مع مثل أولئك الأشخاص وعدم دفع أي مبالغ مالية لهم أو التوقيع على أي عقود مع الشركات التي تدعي بيع الحصص العقارية والإبلاغ عنهم على رقم الطوارئ الموحد 911 أو مراجعة أقرب مركز أمني أو قسم للبحث الجنائي

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