المقداد لـ اردوغان: سوريا اليوم ليست سوريا الأمس وجيشنا سيستمر في زحفه لتحرير الوطن من الإرهاب والاحتلال الأجنبي
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دور فلسطينيي الخارج بعد مؤامرة ترامب*

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