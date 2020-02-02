الدعجة أمين عامّ لوزارة الأوقاف

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعيين الدكتور عبد اللّه الدعجة، أميناً عامّاً لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة.

وحصل الدعجة على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين للوظيفة بحسب الاختبارات التي أجراها ديوان الخدمة المدنيّة، ومقابلات اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.

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