بعد 47 عاما.. بريطانيا تخرج من عضوية الاتحاد الأوروبي وتدخل في دوامة الخلاف والانقسام/ فيديو

اجهزة امن السلطة (المُختَرَقة) تنصح عباس بمواصلة التنسيق الامني وعدم الرد على خطة ترامب وانتطار التطورات الإسرائيلية
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جرينتش+2 09:42
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