اجهزة امن السلطة (المُختَرَقة) تنصح عباس بمواصلة التنسيق الامني وعدم الرد على خطة ترامب وانتطار التطورات الإسرائيلية
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جرينتش+2 12:50
لاطلاع حكام العرب.. كارتر يدعو الامم المتحدة لرفض صفقة القرن ومنع إسرائيل من ضم أراضٍ فلسطينية

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