الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذر نتنياهو من تعرّض اتفاقية وادي عربة للخطر جراء "صفقة القرن" وضم غور الأردن
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جرينتش+2 03:32
رفضا لـ”صفقة القرن”.. ماجدة الرومي تغرد: القدس ستبقى عربية/ فيديو

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