قناة عبرية تزعم ان الدول الخليجية ستدعم “صفقة القرن” اذا لم تضم ارضا فلسطينية لاسرائيل

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن الدول العربية التي من المتوقع أن تبدي دعمها للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، “صفقة القرن “، والتي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الثلاثاء.

وقال، باراك بن رافيد، مراسل القناة الإسرائيلية، إن “أحد المسؤولين العرب، دون الكشف عن اسمه، أبلغه أنه في حال سمحت الصفقة لإسرائيل بأن تقوم بعمليات ضم فوري لأراض في الضفة الغربية، فإننا سنتجاهل الصفقة”.

وأضاف أن “دول الخليج العربي، السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان، ليس متوقعا أن تعارض الصفقة الأمريكية، بل إنها ستصدر بيانا داعما لها، واعتبارها بداية طيبة”.

ووفق بن رافيد، فإن مسؤولا خليجيا، أكد له أنه رغم الدعم المتوقع من جانب الدول الخليجية، فإنه في حال سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية بصورة فورية، فإنهم قد يضطرون لتجاهل الصفقة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح مساء الاثنين، لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط “صفقة القرن” مساء اليوم الثلاثاء.

ومن جانبها كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الليلة الماضية أن المسؤولين الذين اطلعوا على صفقة القرن قالوا إن الخطة كانت منحازة لصالح إسرائيل في العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك السيادة الإسرائيلية على القدس ، بما في ذلك المناطق التي يرى الفلسطينيون أنها جزء من عاصمة المستقبل للدولة الفلسطينية. إلى جانب ذلك ، يقول المسؤولون، سيتم نقل بعض أحياء القدس الشرقية إلى السيطرة الفلسطينية.

وفي ذات السياق قال مسؤول أمريكي رفيع لقناة العريية السعودية ” إن خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. ووفقًا للمسؤول، سيبقى وضع المناطق المقدسة في القدس كما هي، تحت سيطرة الأردن.

كما أكدت المعلومات أن الإدارة الأميركية ستقبل بضم إسرائيل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعتبر أن “الأمر الواقع” الذي فرضه الإسرائيليون منذ احتلال الضفة الغربية لا رجعة فيه.

وقال مسؤولون مطلعون لصحيفة “واشنطن بوست” الامريكية وفقا للخطة، ستضم إسرائيل المستوطنات وتسيطر على الأمن في بقية المنطقة. وقال أحد المسؤولين “هناك العديد من الفوائد للفلسطينيين، لكن بالتأكيد ليس كل ما يريدونه. لديهم دولة في متناول أيديهم إذا استوفوا المتطلبات السياسية والأمنية”.

وقالت صحيفة جيروساليم بوست امس وفقا لمسؤولي البيت الأبيض سيقدم ترامب خريطة للحدود المستقبلية لإسرائيل الليلة،

يُذكر أن الإدارة الأميركية مهّدت لهذا الاعتراف منذ أسابيع عندما أعلن وزير الخارجية، مايك بومبيو، أن إدارة ترمب لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، وقال يوم 18 نوفمبر 2019 إن الإعلان الأميركي “يعترف بالواقع على الأرض”.