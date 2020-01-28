أجواء باردة نهار اليوم وغد وبعد الغد وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلا، باردة جدا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الليل في المناطق التي قد تشهد هطول الأمطار، وتشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية.

وتكون الأجواء غدا غائمة جزئيا وباردة في أغلب المناطق، مع وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء بعد غد الخيس، باردة في أغلب المناطق، فيما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 10 – 3، وفي مرتفعات الشراة من 11 – صفر، وفي مناطق البادية والسهول من 14 – 1، وفي مناطق الأغوار من 19 – 4، والبحر الميت 18 – 11، وفي خليج العقبة من 19 إلى 10 درجات مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة