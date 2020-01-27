بوساطة سودانية.. انباء عن حلحلة الخلافات بين قطر وكل من مصر والسعودية والبحرين والامارات

قال دبلوماسيان سعودي وإماراتي، أمس الأحد، إن بلديهما والبحرين ومصر ماضية في إيجاد حلول للخلافات مع قطر.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، أن سفيري السعودية حسن بن علي، والإمارات حمد الجنيبي، لدى الخرطوم، أحاطا وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، بنتائج اللقاءات التي أجرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع دولة قطر، مؤكدين أن الدول الأربع ماضية في إيجاد حلول للخلافات مع قطر، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

من جانبها، أكدت الوزيرة السودانية، سعي بلادها وأملها في حل الخلافات في إطار الأزمة الخليجية، وأن يكون هناك حوار بين الدول العربية، مشددة على حرص السودان على تعزيز العلاقات مع كل الدول العربية.

​وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، عن وجود قناة تواصل بين الدوحة والرياض واتفاقهما على المباديء الأساسية للحوار، وكذلك على وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة.

وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.