يعلون: الخطة الأمريكية هي مناورة إعلامية للانقاذ نتنياهو

عضو كاحول لافان موشيه يعلون: الرئيس الأمريكي يسعى لإنقاذ نتنياهو من ملفات الفساد من خلال خطة السلام

قال القطب في كاحول لافان موشي يعلون ان طرح خطة السلام الامريكية في هذا التوقيت، لا تعدو كونها مناورة إعلامية تهدف الى تخليص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من النقاش بشأن حصانته البرلمانية. وفي مقابلة إذاعية صباح اليوم أوضح يعلون انه لا يمكن النظر بصورة جدية في الخطة قبل الانتخابات بأربعين يوما.

ومع ذلك رجح ان لا يرفض رئيس حزبه بيني غانتس الخطة لأنها تحظى باجماع في الشارع الإسرائيلي وتنسجم مع الخطوط العريضة لكاحول لافان.

وفي رام الله وصف المسؤول الفلسطيني صائب عريقات الخطة بانها احتيال وابتزاز، معتبرا انها تخالف القانون الدولي ولا يمكن أي يقبل بها أي انسان يؤمن بالسلام العادل والدائم والشامل. ودعا عريقات جميع الدول العربية الى ان تعلن تمسكها بمبادرة السلام العربية. وأضاف ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يُبق للفلسطينيين أي شيء ليخسروه اذا رفضوا الخطة.

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