الجيش السوري يواصل قصفه للارهابيين شرقي حلب ووقوفه على بُعد أقل من 500 متر من معرة النعمان جنوب إدلب/ فيديو
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جرينتش+2 02:21
الطيراوي ينفي ما نشره الإعلام العبري حول ضلوعة في محاولة لاغتيال ماجد فرج

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