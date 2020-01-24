وقفة أمام وزارة الطاقة بعمان للتنديد باتفاقية الغاز مع العدو

نظمت الحملة الوطنية من أجل اسقاط اتفاقية الغاز، وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة في عمّان، رفضا للاتفاقية التي اعتبروها تطبيعا علنيا مع الاحتلال.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية ضمن سلسلة فعاليات نظمتها الحملة، رفضا للاتفاقية، مطالبين الحكومة بضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء الاتفاقية وكذلك كافة الاتفاقيات مع الاحتلال.

وقد رفع المشاركون خلال الوقفة، شعارات تؤكد ان الاتفاقية والتوقيع عليها تطبيع وخيانة للشعب الأردني، وتطالب برفض استيراد الغاز والكهرباء المسروقين.

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