السلطة ترفض وحماس تهدد .. ترامب يعتزم نشر "لعنة العصر" قبل الثلاثاء القادم، والاعلام العبري يكشف ابرز بنودها الجائرة
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جرينتش+2 02:56
السلطة ترفض وحماس تهدد .. ترامب يعتزم نشر “لعنة العصر” قبل الثلاثاء القادم، والاعلام العبري يكشف ابرز بنودها الجائرة

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