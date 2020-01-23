في استطلاع للرأي العام اجرته وكالة رويترز.. أكثرية الأمريكيين تعبر عن رغبتها في عزل ترامب من منصبه
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جرينتش+2 12:56
الشعب وحده يحمي الوطن والعرش

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