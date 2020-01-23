الشعب وحده يحمي الوطن والعرش



يقول المثل العربي: ان اعقل الناس ابصرهم بعواقب الامور .

الشعب الاردني بكافة اطيافه وشرائحه ومكوناته السياسية والاجتماعية ضد اتفاقية الغاز، وهو في الاصل ضد اتفاقية وادي عربة.. اعضاء مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان يحاولون ايجاد مخرج لهم من خلال وضع الكرة في ملعب الحكومة، وذلك من خلال استصدار قانون بعدم استيراد الغاز من الكيان الصهيوني المحتل.

هب ان القانون صدر فتنفيذه لن يكون الا باثر رجعي بل اعتبارا من تاريخ صدور القانون ( هذا اذا صدر القانون في هذه الدورة البرلمانية التي لم يبق عليها الا اشهر وتنتهي مدة المجلس الدستورية ) لهذا ولان مجلس الامة ليس له تأثير يذكر فسيرمي اللوم على الحكومة ويكتفي بانه اجبر الحكومة على اصدار القانون !!!

المسألة اصبجت عبارة عن ترحيل للموضوع وضحك على الشعب .. فالاصل هو المطالبة بالغاء اتفاقية السلام – اتفاقية وادي عربة لان هذه الاتفاقية اصبحت قانونا نافذا وهي تدعو الى التطبيع وتبادل التجارة بين البلدين، واذا صدر القانون فان هذا يتناقض مع مضامين الاتفاقية – اتفاقية وادي عربة )

الحل يكمن في حل مجلس الامة بشقيه، وحل الحكومة والتمسك بنبض الشعب وتحقيق مطالبه في الغاء اتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز معا، فلا اميركا ولا اسرائيل يمكن لها ان تحمي النظام، انما الذي يحمي النظام والعرش هو الشعب وحده .. فالمواقف الخالدة تبقى خالدة في وجدان وذاكرة الامة التي لاتمحوها السنيين .

اعيدوا البنادق لاكتاف الرجال، فاما عظماء على هذه الارض او عظام في جوفها .

البريد الإلكتروني: zaid.m1954@hotmail.com