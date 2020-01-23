اتفاق حكومي – نقابي لتحسين علاوات الأطباء العاملين في وزارة الصحة

اتفقت وزارة الصحة ونقابة الأطباء، اليوم الخميس، على حوافز وتحسين علاوات للأطباء العاملين في وزارة الصحة ومنتسبيها،

وقال وزير الصحة سعد جابر ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه “تم الاتفاق مع جميع النقابات لتحسين علاوات منتسبيها”، موضحا أن المسار المهني الخاص بنقابة الأطباء يميزها عن باقي النقابات.

وأضاف أن “الحكومة قامت برفع سوية الموظف العام و تحسين وضعه الاقتصادي بالتشارك مع النقابات المهنية جميعها في مفاوضات لزيادة علاوات موظفي القطاع العام، وتم الاتفاق مع جميع النقابات لتحسين العلاوة”.

اما نقيب الأطباء علي العبوس فقد أعلن خلال المؤتمر إلغاء قرار الإضراب عن العمل بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، مضيفا أنه “لأول مرة منذ عام 2011 يطرأ زيادة على حوافز الأطباء”.

الاتفاق يشمل “منح الطبيب العام البشري حوافز بنسب جديدة ومنح علاوة العمل الإضافي والتنقلات وحول برنامج إقامة الأطباء في وزارة الصحة”،