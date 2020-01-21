نتنياهو يربط بين خامنئي وعبد الناصر ويعلن بوقاحة: يجب الانتصار على إيران كما تغلبنا على التهديد الكبير لمد الوحدة العربية

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الاثنين، في حفل توزيع الجوائز للعمليات الرائدة داخل جهاز الامن العام الإسرائيلي “الشاباك” انه تم انقاذ حياة مئات الإسرائيليين بفضل جهاز “الشاباك”، ما أدى الى ارتفاع عدد السياح القادمين إلى البلاد في السنوات الأخيرة بنسبة 50%.

وأضاف نتنياهو : “في نهاية المطاف، فإن الهدف الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني، الذي يتفرع إلى تهديد تقليدي، ونووي، وإرهابي. يجب التغلب عليه كما تغلبنا على التهديد الكبير لمد الوحدة والقومية العروبية.. يمكننا أن نفعل ذلك، وقد أثبتنا ذلك. يجب أن يكون تصميمنا على الكفاح من أجل مستقبلنا وهزيمة أعدائنا أقوى بكثير من عزمهم”.

وادعى نتنياهو أن “الدول التي لا ترغب في التعاون معنا تعد على أصابع اليد الواحدة (..) لكن العديد منها اليوم ترغب بذلك؛ الجميع يريد التعاون مع المخابرات الإسرائيلية. نحن في أوج ازدهار سياسي واقتصادي وعملاني وعسكري غير مسبوق”، على حد زعمه.

من جانبه، قال رئيس الشاباك نداف أرجمان : “كان العام الماضي عاما مليئا بالتحديات الأمنية في جميع المجالات التي نعمل فيها. لقد أحبطنا أكثر من 56 هجوما كبيرا، بما في ذلك 10 هجمات انتحارية و4 هجمات اختطاف وأكثر من 300 هجوم إطلاق نار”.

ولم يوضح المسؤول الأمني الإسرائيلي، مصادر تلك الهجمات أو أهدافها، ولكنه تابع قائلا: “كان العام الماضي مليئا بالتحديات الأمنية في جميع الساحات التي نعمل بها”.