نتنياهو يربط بين خامنئي وعبد الناصر ويعلن بوقاحة: يجب الانتصار على إيران كما تغلبنا على التهديد الكبير لمد الوحدة العربية
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جرينتش+2 07:20
دريد لحام يقول لتجار سوريا: أن تقوموا بتخفيض الأسعار أحب إلى الله من الذهاب للصلاة/ فيديو

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