تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الامن في بغداد وإغلاق الدوائر الحكومية وإحراق الإطارات وقطع الشوارع في النجف
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جرينتش+2 02:54
مطالبات بالتحقيق في ايذاء نائبة تونسية دعت لسحب الثقة من الغنوشي جراء تلقيه تعليمات من أردوغان

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