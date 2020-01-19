في ذكرى رحيلها.. قُبلة من فاتن حمامة أفقدت عمر الشريف وعيه

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن قبلة الفنانة فاتن حمامة التي تسببت بفقدان عمر الشريف لوعيه، وذلك في الذكرى الخامسة لوفاة الفنانة الكبيرة.

ورغم زواج الفنانة المصرية العريقة فاتن حمامة ثلاث مرات إلا أن علاقتها بالفنان الراحل عمر الشريف تظل محط إعجاب الكثير، ولم تتخلل علاقتهما الكثير من الأسرار.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن لقاءهما الأول كان ساحرا، وكان خلال فيلم “صراع في الوادي”، فخلال التصوير كان عمر يقف أمام الكاميرا في المشاهد التي تجمعه بفاتن بقوة وحماس غريب لشاب يمثل أول أدواره.

وخلال تصوير الفيلم حدثت الكثير من المواقف الطريفة، منها موقف غريب، ففي هذا الفيلم قدمت فاتن أول قبلة لها على الشاشة، ووافقت على أن تتبادلها مع عمر الشريف، وعند تصوير القبلة كانت أحداث الفيلم تتطلب أن يغمى على عمر الشريف، وبعد الانتهاء من تصوير هذا المشهد اكتشفوا أنه أغمى عليه بالفعل، ولم يجد عمر تفسيرا لهذا الإغماء.

استغل البعض حينها هذه القبلة وأشاعوا عن فاتن وعمر بأنهما مرتبطان، بينما فاتن انفصلت عن زوجها الأول المخرج عز الدين ذو الفقار ولم يكن في حياتها إلا ابنتها نادية، ولم تعر هذه الشائعات أي أهمية، ولكنها ظنت أن عمر هو مصدرها كمحاولة سريعة للشهرة، فاتصلت به وسألته وهي غاضبة أن يكون هو مطلق هذه الشائعات، فاعتذر لها واخبرها بأنه يجهل مصدرها مثلها تماما، ودعاها لشرب الشاي معه واستجابت فاتن لدعوته.

وكانت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة قد توفيت في القاهرة بعد إصابتها بوعكة صحية مفاجئة بعدما تعرضت لأزمة صحية ونقلت إلى مستشفى دار الفؤاد لتخرج منه بعد أن تماثلت للشفاء، ثم تعرضت إلى وعكة صحية مفاجئة توفيت على إثرها مساء السبت 17 يناير/ كانون الثاني.

ولدت فاتن حمامة عام 1931 في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. درست في معهد التمثيل، وتخرجت منه عام 1947.

بدأت مشوارها الفني بمجموعة من الأدوار الصغيرة بالسينما كطفلة، ومن أول أعمالها كان دورها كطفلة في فيلم (يوم سعيد) عام 1938 أمام الفنان محمد عبد الوهاب. تعد فاتن حمامة بلا شك إحدى علامات السينما المصرية لتنوع أدوارها ولموهبتها التمثيلية الفذة، حيث عملت مع كبار مخرجي السينما المصرية، ولقبت عن إجماع بسيدة الشاشة العربية، ومن أهم أفلامها: (صراع في الوادي، دعاء الكروان، إمبراطورية ميم، أريد حلا، ليلة القبض على فاطمة). كما شاركت بالفيلم الأمريكي (القاهرة).

عملت أيضا في مجموعة من المسلسلات التلفزيونية القصيرة بعنوان (حكاية وراء كل باب)، والتي تم تجميع أفضل ما فيها فيما بعد في فيلم سينمائي بنفس العنوان، وقامت فاتن حمامة بدور البطولة به أيضا. وقامت فاتن حمامة ببطولة بعض المسلسلات التلفزيونية الأخرى مثل (ضمير أبلة حكمت) عام 1992 و(وجه القمر) عام 2000.

حصلت على العديد من الجوائز والكثير من التكريمات، وفازت بجائزة مهرجان طهران عام 1977 عن فيلم (أفواه وأرانب)، وتم اختيارها نجمة القرن العشرين في مهرجان الاسكندرية 2001.