وصمة عار تاريخية.. زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ يؤكد أن محاكمة ترامب ستنطلق فعليا الثلاثاء المقبل/ فيديو

قال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل إنه من المتوقع أن تبدأ البيانات الافتتاحية في المحاكمة المنتظرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء المقبل.

وصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، يوم الأربعاء، على إحالة اتهامين رسميين ضد الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق الأسبوع المقبل لبدء ثالث مساءلة في التاريخ لرئيس أمريكي.

جاءت أصوات الأعضاء بأغلبية 228 صوتا، مقابل اعتراض 193، لمنح مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه رفاق ترامب الجمهوريون، مهمة محاكمته بتهمتي إساءة استخدام السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن، وعرقلة عمل الكونغرس بمنع الاستماع إلى شهادات والحصول على وثائق كان مشرعون ديمقراطيون يسعون إليها.

وجاءت نتيجة التصويت متوافقة إلى حد كبير مع نصيب كل حزب من المقاعد في المجلس، وفقا لرويترز.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة ترامب، نظرا لعدم إبداء أي جمهوري تأييده لعزله وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في المجلس.

لكن مساءلة ترامب في مجلس النواب الشهر الماضي ستظل وصمة في سجله، وقد تكون المحاكمة التي يبثها التلفزيون في مجلس الشيوخ غير مريحة بالنسبة له، في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، مع تصدر بايدن المرشحين الديمقراطيين لمواجهته.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قبل التصويت: “جئنا إلى هنا اليوم لاتخاذ خطوة بالغة الأهمية في التاريخ الأمريكي”.

وحددت بيلوسي، يوم الأربعاء، فريقا يتألف من سبعة ديمقراطيين من مجلس النواب للاضطلاع بمهام الادعاء في المحاكمة بمجلس الشيوخ. وصوت المجلس للموافقة عليهم.

واختير رئيس لجنة المخابرات بالمجلس آدم شيف، وهو مدعى اتحادي سابق، رئيسا للفريق. ولم يكشف البيت الأبيض حتى الآن عن فريق الدفاع. وسيترأس المحاكمة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

وقاد شيف تحقيق المساءلة في مجلس النواب بشأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا في أواخر العام الماضي، وكثيرا ما يتعرض لانتقادات من ترامب. ووصف الرئيس شيف بأنه “مختل” في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بريطانيا في ديسمبر/ كانون الأول.

وسينضم إلى الفريق كذلك جيرولد نادلر (72 عاما) رئيس اللجنة القضائية بالمجلس.

من جهته قال البيت الأبيض يامس الأربعاء، إن اختيار سبعة أعضاء من مجلس النواب للمطالبة بضرورة عزل ترامب من منصبه في محاكمة بمجلس الشيوخ لا يغير شيئا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشمان في بيان: “الرئيس ترامب لم يقم بشيء خاطئ… ويتوقع تبرئته تماما”.

Mitch McConnell outlines next steps on impeachment:

– House impeachment managers to exhibit the two articles of impeachment in the Senate at noon tomorrow

– Chief Justice John Roberts will swear in senators at 2 pm tomorrow

– Trial starts on Tuesday pic.twitter.com/4TtdfS3Ixm

— JM Rieger (@RiegerReport) January 16, 2020