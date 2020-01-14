9 وفيات جراء استخدام خاطئ للمدافئ في فصل الشتاء الحالي

توفي 9 أشخاص جراء الاختناق أو حريق مفاجئ سببه استخدام خاطئ لوسائل التدفئة منذ بداية فصل الشتاء الحالي، بحسب النقيب نور العبادي، من إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني.

وقالت النقيب العبادي إن كوادر الإطفاء والإسعاف في الدفاع المدني تعاملوا العام الماضي مع 29 وفاة بسبب المدافئ، داعية إلى استخدامها بشكل جيد واستمرار تهوية المكان تفاديا لحدوث حالات اختناق أو حريق.

وكان الدفاع المدني قد دعا في بيان سابق، إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة للمنزل بين الفترة والأخرى، وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم.