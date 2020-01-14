وزارة التعليم العالي تعلن النتائج الأولية للبعثات والمنح والقروض الداخلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، القوائم الأولية للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين ضمن البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط والمنفذة من خلال الوزارة للعام الجامعي 2019 / 2020.

وبلغ عدد المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط المنافسة، وسلموا وثائقهم حسب الأصول 59 ألف طالب وطالبة، تم ترشيح 35257 طالباً وطالبة منهم بما نسبته 60% للاستفادة من البعثات والمنح والقروض لهذا العام، منهم 32076 طالبا وطالبة بمستوى درجة البكالوريوس، و3181 طالبا وطالبة بمستوى درجة الدبلوم المتوسط.

ودعت الوزارة الطلبة، في بيان صحفي، إلى الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج الأولية من خلال الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo، لمعرفة أوضاعهم.

وبينت الوزارة أنه في حال رغب الطالب بالاعتراض، فعليه أن يتقدم باعتراض إلكتروني اعتباراً من اليوم الرابع عشر من كانون الثاني الحالي ولغاية نهاية دوام يوم الثامن والعشرين من كانون الثاني الحالي، على أن يقوم بتسليم الوثائق المعززة لاعتراضه في مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها وفي موعد أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثين من كانون الثاني الحالي.

وأكدت الوزارة أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط، ولن تستقبل أي طلب اعتراض ورقي، كما لن تنظر في أي طلب اعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الاعتراض.

وأوضحت الوزارة أنه حرصا على تطبيق أعلى معايير الشفافية فيمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة