ترامب يكرر اهاناته للسعودية ويعلن انها بلد غني جدا ودفعت مليار دولار مقابل تعزيز حمايتها بقوات امريكيةإضافية/ فيديو
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جرينتش+2 12:25
بشرى للفقراء.. “رافون” الأوزبكية تطلق سيارة جديدة بعشرة آلاف دولار فقط

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