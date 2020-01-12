اب يقتل ابنه رميا بالرصاص في منطقة ماعين

لقي شخص مصرعه في منطقة ماعين بمحافظة مأدبا، إثر اصابته بعيار ناري من قبل والده، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصد إن الأب سلم نفسه والسلاح الناري الذي أرتكب فيه الجريمة، وفتح تحقيق بالحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.