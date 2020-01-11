خلفه "هيثم بن طارق آل سعيد" .. الديوان السلطاني يعلن صباح اليوم وفاة السلطان قابوس بن سعيد/ فيديو
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جرينتش+2 10:05
خلفه “هيثم بن طارق آل سعيد” .. الديوان السلطاني يعلن صباح اليوم وفاة السلطان قابوس بن سعيد/ فيديو

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