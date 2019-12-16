عملاء وليسوا ثوارا.. خالد خوجه رئيس “الائتلاف السوري المعارض” يغير اسمه ويلتحق بحزب تركي

ورد اسم رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، خالد خوجه، في قائمة الأعضاء المؤسّسين لحزب «المستقبل» الجديد، الذي أطلقه رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، بعد انشقاقه عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

فقد نشر الموقع الإلكتروني للحزب الجديد اسم وصورة خوجه، بصفته أحد الأعضاء المؤسّسين (154 عضواً)، ولكن باسم جديد هو ألب تكين خوجا أوغلو، معرّفاً عنه بأنه «دكتور (جامعي) ولد في دمشق في العام 1965».

ونشر خوجه أمس، صورة لعضويته من موقع حزب «المستقبل» على «تويتر»، بعدما أضاف إلى اسم حسابه الرسمي، اسمه الجديد بالتركية.

وكان خالدخوجة قد ولد بدمشق في 4 يوليو 1965، وهو من أُصول تركمانية. حيث أنهى دراسته الابتدائية والإعدادية في دمشق، ثم سافر إلى ليبيا ليكمل تعليمه الثانوي في مدينة أوباري عام 1985، وبعدها انتقل إلى تركيا حيث درس العلوم السياسية بجامعة إسطنبول عام 1986، ليلتحق بجامعة أزمير في تركيا، ويدرس الطب ويتخرج عام 1994. يعمل خوجة رئيس هيئة الإدارة في مجموعة الأكاديمية الطبية، ومستشار إستثمار و تطوير و إدارة بالقطاع الطبي منذ عام 1994 حتى الآن.

ومع بداية الثورة السورية المزعومة في منتصف مارس 2011 شارك خوجة في الحراك الثوري، وأسس منبر التضامن مع الشعب السوري. ويُعد خوجة من مؤسسي المجلس الوطني السوري الذي أنشئ في 2 أكتوبر 2011، كما ساهم في تأسيس الائتلاف الوطني السوري لقوة الثورة والمعارضة الذي أعلن عن تشكيله في نوفمبر 2012. وعمل ممثلًا للائتلاف السوري في تركيا،

وفي 4 يناير 2015 انتخب الائتلاف الوطني السوري المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد خالد خوجة رئيسًا جديدا له خلفا لهادي البحرة، وذلك في اجتماع مغلق عقد في مدينة إسطنبول التركية. فاز خوجة بمجموع 56 صوتًا من أصل 111 صوت، متفوقا على منافسه نصر الحريري الذي حصل على 50 صوتًا.