على ذمة صحيفة صهيونية.. ترامب قد يعلن رسميا عن تفاصيل "صفقة القرن" قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
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جرينتش+2 06:54
محكمة أمن الدولة تباشر اليوم محاكمة متهمين خططوا لأعمال إرهابية في معان

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